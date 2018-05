Per il secondo anno consecutivo la B Italia vince la Lazio Cup, torneo internazionale riservato alla categoria Allievi. Al Benito Stirpe di Frosinone i ragazzi di Piscedda hanno alzato la coppa, consegnata dal presidente della Lega B Mauro

Balata, al termine di una partita combattuta contro lo Shakhtar Donetsk, risolta solo ai rigori (risultato finale 3-2, tempi

regolamentari 0-0). Ancora una volta il mix di ragazzi di qualità dei vivai delle squadre del campionato di B insieme alle capacità dello staff guidato da Massimo Piscedda si è rivelato vincente.

Anche questa volta gli azzurrini hanno potuto gioire solo dopo la lotteria dei penalty: lo scorso anno furono fatali all'Albania, quest'anno alla fortissima formazione ucraina. La finale è stata emozionante, con occasioni da ambo le parti che hanno esaltato il pubblico presente e i tanti osservatori giunti in Ciociaria in cerca di nuovi talenti.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:11



© RIPRODUZIONE RISERVATA