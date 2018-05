Il Frosinone batte in trasferta l'Entella per 1-0 e si ritrova a un passo dalla serie A, mentre la formazione di Chiavari rimane terzultima.

Dopo 34' minuti gli ospiti potrebbero passare in vantaggio, ma Dionisi si fa neutralizzare il penalty, conquistato dall'attaccante ciociaro dopo un fallo di Troiano, da Paroni. In pieno recupero (46' pt) lo stesso Dionisi scappa via in

contropiede e fredda il portiere ligure (1-0). Nella ripresa Paroni salva su Paganini, poi i chiavaresi ci provano con Icardi e Pellizzer, ma la mira è sbagliata. Poi al 30' gran colpo di testa di La Mantia, pallone fuori di un soffio. Il Frosinone respinge bene i tentativi dei locali e fa calare il sipario dopo un maxi recupero di 6 minuti, conquistando tre punti preziosi in chiave promozione diretta.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:42



© RIPRODUZIONE RISERVATA