Il tecnico del Frosinone, Moreno Longo, alla vigilia della sfida di domani contro l'Entella, carica la squadra a caccia di punti preziosi per il salto diretto in Serie A.

«In settimana abbiamo lavorato bene e migliorato la condizione fisica e l’aspetto tecnico-tattico. Ovviamente la settimana completa per lavorare l’hanno avuta a disposizione anche gli avversari che, peraltro, hanno cambiato allenatore e questo porta sempre novità. Ho letto diverse cose, però per noi non cambia niente rispetto alle partite giocate contro Brescia e Carpi. Dovevamo per forza vincerle, così come siamo obbligati a fare bottino pieno contro l’Entella. La sconfitta del Parma di sabato scorso ha cambiato le cose e ora in classifica siamo noi davanti. In ogni caso saremmo andati, comunque, a Chiavari per vincere», ha spiegato l'allenatore alla vigilia della partita.

Venerdì 11 Maggio 2018



