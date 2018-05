Cresce l'attesa intorno alla sfida di sabato tra la Virtus Entella, a caccia di punti salvezza, e il Frosinone, che insegue la promozione diretta in Serie A. Sul terreno di Chiavari in palio ci saranno punti pesanti per entrambe le squadre.



Nel Frosinone, però, c’è un giocatore che non potrà scendere in campo e lottare insieme con tutti gli altri giallazzurri che Moreno Longo schiererà inizialmente. Si tratta di Daniel Ciofani, bomber e capitano della formazione ciociara nonché uno dei giocatori simbolo. Operato poco meno di un mese fa a Turku in Finlandia dal professor Sakari Orava al bicipite femorale della gamba destra per la rottura dei tendini, ha iniziato già la riabilitazione, ma tornerà in campo solo ad agosto. «Tutto procede per il meglio e questo è l’importante - sostiene l'attaccante - Per ora sto facendo degli esercizi specifici sotto il controllo del dottor Zovini, oltre a fare piscina, seguendo ovviamente la tabella di marcia preparata dal chirurgo che mi ha operato in Finlandia e che abbiamo già messo al corrente di come procede il recupero. Gradualmente aumenteremo i carichi e per agosto sarò pronto. Non poter dare una mano ai miei compagni in una partita così importante è veramente dura - ammette -. Comunque partirò lo stesso con la squadra, vorrà dire che darò la carica da fuori e cercherò di trasmettere positività con le giuste parole. Seguirò la partita dalla tribuna, evitando di farmi eventualmente trascinare dall’entusiasmo».

