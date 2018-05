Il Frosinone batte il Carpi 1-0 (0-0), in gol Dionisi dopo appena 5' minuti dal fischio d'inizio dell'arbitro Giua, e in attesa della gara Cesena-Parma di domani si riprende la seconda posizione della classifica.

Il Carpi senza creare grandi occasioni è comunque rimasto sempre in partita con la squadra di Longo che ha avuto un paio di opportunità per raddoppiare. Nel secondo tempo, poche emozioni e tensione nel finale, la pioggia ha creato problemi alla manovra delle due squadre.

Sabato 5 Maggio 2018



