E' un Longo soddisfatto e fiducioso quello uscito dal Rigamonti di Brescia, dove il Frosinone ha centrato una preziosa vittoria sul filo di lana. Il tecnico, in vista del trittico finale di sfide (Carpi e Foggia in casa, all'ultima giornata, e Virtus Entella in trasferta alla penultima), carica la squadra con l'obiettivo di tenere vivo il sogno della promozione diretta.



«Ci tenevo a dare un segnale personale all’ambiente. Questa squadra non era morta, ha cercato la vittoria a tutti i costi ed era la nostra unica medicina - ha spiegato Longo nel dopopartita - .Non abbiamo mollato di un centimetro dal primo all’ultimo secondo e con questo atteggiamento dovremo affrontare le tre partite che mancano da qui alla fine. Dobbiamo vincerle tutte e potrebbe non bastare, ma non è detto che il Parma possa fare ugualmente 9 punti».

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:55



