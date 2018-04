di Stefano De Angelis



Bardi 6 Torna titolare dopo quasi due mesi. Sventa l’unica insidia al 33’, deviando in angolo un tiro-cross. Non rientra dopo l'intervallo per infortunio (dal 46’ Vigorito 6,5 Compie un miracolo al 55’ tenendo in vita il Frosinone).

Brighenti 6 Nel primo tempo va un po’ in affanno in fase di copertura e mostra qualche imprecisione nei disimpegni. Più sicuro nella ripresa.

Terranova 6 È il più determinato del reparto, chiude gli spazi e cerca di proporsi in avanti sui calci piazzati. Cresce strada facendo come il resto del pacchetto arretrato.

Krajnc 6 Non è la sua miglior partita per autorità. Soffre i movimenti di bomber Castaldo. Nel secondo tempo si scioglie e acquisisce più padronanza.

Paganini 6,5 Corre, duella, rincorre gli avversari. Come al solito ha fiato fino all’ultimo, quando sigla il gol che ipoteca il match.

Maiello 6 Parte con il freno a mano tirato, dispensa palloni, ma incontra qualche difficoltà a ispirare le geometrie di gioco. Quando il tempo stringe rispolvera la lucidità e con lui anche il centrocampo ritrova fiducia.

Koné 7 È il trascinatore dei giallazzurri: voglia, grinta e caparbietà. Un combattente. Con le sue incursioni trasmette la carica ai compagni. Cerca la via del gol con una percussione al 6’ e con tiro di rabbia nell’ultimo quarto d’ora, poi serve un assist delizioso a Dionisi per il vantaggio.

Chibsah 6,5 Fa sempre valere il fisico e si mostra utile in copertura. Poi decide di cambiare ritmo facendo leva sulla personalità e sale di alcuni metri. Non a caso è suo il filtrante millimetrico che spalanca le porte della felicità a Paganini.

Beghetto 6 Annulla un primo tempo altalenante con una prestazione più incisiva al rientro dagli spogliatoi: più velocità, più cross calibrati e, soprattutto, l’avvio della manovra finalizzata da re leone.

Ciano 6 Nel momento più difficile del Frosinone cerca di guidare la squadra fuori dal tunnel. Prova a riavvivare le trame canarine lente e prevedibili. È uno dei più mobili e tenta la soluzione personale sfiorando il palo dalla distanza (dal 65’ Citro 6,5 Dà imprevedibilità, fa salire la squadra e mina le certezze della difesa ospite, penetrando come un furetto. Sfortunato quando centra la traversa).

Dionisi 6,5 Non molla mai, si sposta da una zona all’altra del fronte d’attacco per conquistare palloni. Spesso arretra anche troppo, ma l’istinto del bomber ce l’ha nel sangue facendosi trovare al posto giusto quando conta per rompere l’equilibro del match. Per lui seconda marcatura consecutiva.

Longo 6 Cambia e ricambia modulo dando più sostanza e quantità al centrocampo. Opta per il 3-5-2 e la mossa non dà gli effetti sperati. Poi osa e rischia nel momento giusto inserendo Citro.

