Il Frosinone piega nei minuti finali l'Avellino grazie a Dionisi (85') e Paganini (89') e si prepara nel migliore dei modi alla prossima sfida interna con la capolista Empoli. Ora i giallazzurri si sono riportati da soli al secondo posto quando al termine del campionato mancano sei gare.



Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la gara si accende nella ripresa con occasioni da una parte e dell'altra. Potrebbero subito passare gli ospiti con Paganini (46') che a porta vuota viene anticipato da Vajushi. Reagisce l'Avellino che va vicino al gol con Castaldo (55') e Migliorini (56'). L'ingresso in campo di Citro (66' per Ciano) cambia volto alle trame degli ospiti con lo stesso Citro che si rende pericoloso in tre ravvicinate occasioni che mettono a dura prova la retroguardia irpina. La reazione dell'Avellino si concretizza con una conclusione di Gavazzi (79') che finisce

inoffensiva tra le braccia di Vigorito, subentrato ad inizio ripresa all'infortunato Bardi.

Poi l'epilogo nel quale i padroni di casa finiscono ko: Dionisi con un tiro da distanza ravvicinata e Paganini in contropiede chiudono il match, fissando il risultato sullo 0-2.

Mercoledì 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:24



