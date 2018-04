Sabato contro lo Spezia, che punta ai playoff e che nell’ultimo turno casalingo ha imposto il pari alla capolista Empoli, vedremo sicuramente un Frosinone diverso rispetto alla gara persa a Parma. Mister Moreno Longo, infatti, è intenzionato a cambiare uomini e modulo nel tentativo di rivitalizzare una squadra che, da più di un mese a questa parte, ha mostrato preoccupanti segnali di cedimento, in modo particolare a livello mentale. Si è capito che in mezzo al campo la presenza di due soli giocatori non paga perché il più delle volte gli avversari godono del vantaggio numerico. Una situazione che penalizza i giallazzurri, spesso in difficoltà proprio nella zona nevralgica del terreno di gioco. Ecco, allora, che contro l’ex Bolzoni e altri elementi di valore come Marilungo, Gilardino, Juande e Lopez, il tecnico frusinate opterà per un centrocampo a tre con l’intento di dare più sostanza alla diga giallazzurra in fase di non possesso e al tempo stesso più continuità e incisività alla manovra offensiva.



In questi giorni di ritiro al Mancini Park Hotel, zona sud di Roma, Longo sta provando soluzioni alternative al consueto 3-4-1-2: da scoprire, però, i protagonisti del centrocampo a tre e se sarà un 3-5-2 oppure un 4-3-1-2.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46



