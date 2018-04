La volata è stata lanciata. Il campionato cadetto è entrato nella fase cruciale: al termine mancano 8 partite, con gli ultimi 24 punti a disposizione di chi avrà la forza di aggiudicarsene di più. Chiaramente per i due posti utili alla promozione diretta in Serie A e per i sei che daranno l’opportunità di arrivarci attraverso i playoff, sono avvantaggiate le squadre che hanno lavorato meglio in prospettiva sul piano atletico, per centrare l’obiettivo d’inizio stagione.



Fondamentale, però, sarà l’aspetto mentale dei protagonisti nel momento topico di un torneo lungo, difficile e logorante. Con 9 punti di vantaggio sulla terza in classifica (Frosinone), l’Empoli in testa a quota 67, almeno sulla carta, sembra irraggiungibile.



Le altre sette sorelle dovranno accontentarsi della seconda promozione diretta e dei sei restanti piazzamenti che permetteranno di spareggiare per la terza promozione. Le prossime tre gare che si giocheranno nel giro di una settimana (martedì sera è in programma il turno infrasettimanale) potrebbero rivelarsi decisive. Ecco il cammino che attende le prime 8 della classifica a cominciare da sabato, giorno in cui sono in calendario Empoli-Pro Vercelli, Palermo-Cremonese, Frosinone-Spezia, Parma-Cittadella, Pescara-Bari e Perugia-Venezia.



Martedì sera, invece, si giocheranno Cesena-Empoli, Cittadella-Palermo, Avellino-Frosinone, Ascoli-Parma, Bari-Novara, Carpi-Perugia e Venezia-Entella.

Sabato 21 aprile, infine, il calendario propone Frosinone-Empoli, Palermo-Avellino, Parma-Carpi, Foggia-Bari, Perugia-Ternana e Novara-Venezia.

La griglia al momento vede in pole position l’Empoli con 67 punti, seguito da Palermo 58, Frosinone 58, Parma 56, Bari 54, Perugia 53, Venezia 50 e Cittadella 50.

