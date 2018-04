di Stefano De Angelis



Tegola sul Frosinone nella stagione maledetta per gli infortuni. Quello occorso a Daniel Ciofani è risultato più grave di quanto ipotizzato e sperato in un primo momento: il bomber e capitano giallazzurro, capocannoniere della squadra con 13 gol, dovrà restare fermo due mesi, almeno sono questi i tempi stimati per il recupero. In sostanza vuol dire che per lui il campionato è finito (ultima giornata il 18 maggio) e che il Frosinone dovrà tentare la nuova scalata nell’olimpo del calcio senza la sua punta più prolifica. Un fulmine a ciel sereno, un’assenza pesante. A questo punto mister Longo, da qui al termine del torneo cadetto, per il reparto avanzato potrà contare in particolare su Dionisi e Citro, quest’ultimo autore del gol-partita nella sfida di giovedì scorso contro i lagunari, che per Daniel resterà l’ultima della stagione: era il 41’ del primo tempo quando il capitano, dopo un duro impatto con un calciatore avversario avvenuto al momento di calciare in porta, ha lasciato il campo in barella. Gli esami strumentali, eseguiti stamane nella clinica Villa Stuart della capitale, hanno evidenziato una distrazione di terzo grado al bicipite femorale della coscia destra.

