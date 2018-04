Il recupero di Pasquetta ha messo definitivamente in chiaro che il primo posto è ormai appannaggio dell’Empoli, che ha sbancato anche lo Zaccheria, superando agevolmente (3-0) il Foggia. Per il secondo, utile comunque per l’altra promozione diretta in Serie A, ci sarà bagarre da qui alla fine del campionato. Il Frosinone rimane la vice capolista con 58 punti, uno in più del Palermo sconfitto al Tardini (3-2) dal Parma, salito ora in quarta posizione e staccato di 5 lunghezze dai giallazzurri. Sabato lo scontro diretto, in terra ducale, tra gli emiliani e i giallazzurri.

Si entra, dunque, nel vivo del campionato. Stiamo per arrivare sotto lo striscione dell’ultimo chilometro, ma la volata finale è già stata lanciata. Da qui in avanti chi sbaglia non avrà più tempo per recuperare. Sarà una guerra di nervi. Mancano 9 gare al termine del campionato, con 27 punti ancora a disposizione. Non pochi per chi deve rimediare a qualche battuta a vuoto, sperando magari nei passi falsi degli altri in ottica promozione diretta, playoff, playout e lotta per non retrocedere. Insomma, è il momento cruciale della stagione.

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA