Domani, martedì, si conoscerà l’entità dell’infortunio capitato a Daniel Ciofani al 41’ del primo tempo contro il Venezia. Il capitano si sottoporrà ad accertamenti che dovranno fare chiarezza sulla portata del problema al bicipite femorale della coscia destra. A caldo l’impressione di tutti è stata quella di un infortunio serio, anche a rivedere il labiale dello stesso attaccante subito dopo il violento impatto contro un avversario al momento di tirare in porta. In casa Frosinone, però, la speranza è che si tratti di un infortunio che non lasci ai box per troppo tempo un elemento importante come il dottore, proprio in concomitanza con la volata finale.

Lunedì 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA