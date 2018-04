l presidente del Frosinone traccia la strada da seguire per cercare di centrare l’obiettivo della Serie A, senza passare attraverso i playoff. Lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale del club all’indomani del ritorno alla vittoria dei giallazzurri contro il Venezia.



«Su 33 partite il Frosinone ne ha inanellato 28 utili e questo, in termini di valori, vorrà pur dire qualcosa - sostiene Maurizio Stirpe -. Da qui in avanti dovremo fare bene in casa, anzi essere perfetti, e poi mettere a segno qualche colpo in trasferta». Sul big match del 23 aprile al Benito Stirpe (ore 20,30) contro l’Empoli, il presidente sottolinea: «Il Frosinone quella sera dovrà giocare la partita della vita».

Lunedì 2 Aprile 2018



