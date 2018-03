di Stefano De Angelis



La magia e l’urlo liberatorio di Maiello accendono la rabbia del Frosinone, che con venti minuti di secondo tempo di ritrovata autorità annichilisce il Venezia e torna a ruggire. Una vittoria voluta, inseguita, non solo perché mancava da 270’, come il gol, ma soprattutto perché tra i giallazzurri scaccia timori e ansie accumulate nelle ultime due settimane. Il prolungato abbraccio tra i giocatori e l’esultanza con il pugno chiuso di Longo sono la fotografia della serata, quella che racconta di un Frosinone in trepidante attesa del ritorno al successo per sciogliere le corde cariche di tensione e riprendere a correre. Un Frosinone che nel momento più difficile, quando era sotto di una rete, ha trovato la forza di trasformarsi e di ribaltare il risultato.



Una serata che, oltre a confermare le abilità nella corsa di Citro, rapidità e opportunismo in zona gol (come nella rete del raddoppio), ha regalato anche una piacevole sensazione: in campo si è visto un Dionisi più dinamico, combattivo e ispirato. Gli è mancato soltanto il gol, che gli è stato negato dal portiere dei lagunari, ma sembra che stia sulla strada giusta per tornare a essere quello dei tempi migliori. È ciò che aspettano e sperano i tifosi.



PAROLA DI LONGO

Di vittoria fondamentale per il prosieguo del torneo ha parlato, nel dopogara, mister Longo: «Era importante dare una risposta a noi stessi, ci tenevamo. Arrivavamo da un momento critico e questa per noi era una partita chiave. La squadra ha avuto grandissima maturità nel gestire l’autorete. Grande merito ai ragazzi che hanno dato un segnale forte a tutti coloro che ci hanno messo in discussione».

Il tecnico poi si sofferma sull’intervallo: al rientro dagli spogliatoi, infatti, in campo è sceso un altro Frosinone. «Ho invitato i ragazzi a continuare con la massima fiducia, ma era necessario insistere con costanza». Poi Longo spiega cos’è accaduto a Daniel Ciofani, uscito anzitempo per infortunio: «Un problema muscolare, non dovrebbe essere nulla di serio».

In vetta alla classifica resta tutto invariato: Empoli al comando con cinque punti di vantaggio sul Frosinone e sei sul Palermo che, però, ha una gara in meno. Longo ha spiegato che se i toscani continueranno con questo ritmo di punti, sarà difficile riprenderli. «Noi, comunque, restiamo in corsa per l’altro posto. Il Frosinone deve ripartire, sta tutto nelle nostre potenzialità. Contro il Venezia sono venute fuori la verticalizzazione nel gioco e la personalità sul piano del carattere: se continueremo con questo atteggiamento, potremo fare grandi cose».

Soddisfatto anche Maiello: «Una vittoria che ci dà fiducia e morale. Era quello che ci voleva. Sono contento per il gol».

