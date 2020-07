Calcio Eccellenza - Bel colpo del Sora: firma Alessandro Gori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bel colpo del Sora, che ingaggia la mezzala mancina classe 1999 Alessandro Gori proveniente dalla Vis Artena (serie D) con cui nell’ultima stagione ha collezionato 15 presenze prima dello stop per Covid. Il giocatore è il fratello di Mirko Gori, centrocampista del Frosinone.Cresciuto nel settore giovanile dell’Anagni, il duttile centrocampista che può ricoprire anche il ruolo di esterno e trequartista si è poi trasferito al Frosinone dove è stato perno della formazione Primavera collezionando tantissime panchine in serie B con Moreno Longo allenatore. Nella stagione 2018-19 ha militato in serie C con la Paganese collezionando 12 presenze. Un giocatore di assoluto valore su cui il presidente Avv. Giovanni Palma ed il direttore sportivo Pasquale Del Gaudio hanno deciso di puntare in maniera convinta al termine di un lungo “corteggiamento” e che va a rafforzare ulteriormente la rosa bianconera per il prossimo campionato di Eccellenza dopo gli arrivi del portiere Palombo(Morolo), del difensore Velotti (Afro Napoli), del centrocampista Regoli (2001, Ferentino) e degli attaccanti De Carolis (Arce), Seckan (Dattilo Noir, D'Alessandris (Vis Artena) e Lucarelli (2003, Frattese).Intanto, la società bianconera nella graduatoria per i ripescaggi in serie D ha totalizzato 20 punti, prima tra le squadre non retrocesse e non arrivate seconde.