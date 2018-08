di Emiliano Papillo



Il Città di Anagni Calcio di mister Manolo Liberati è stato eliminato dalla Coppa Italia dilettanti dall'Isernia, che si è imposta 5-4 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari erano terminati in parità, 1-1, grazie alle reti di Di Giovanni su rigore per i ciociari nel primo tempo e dell'ex canarino Frabotta ad inizio ripresa per i molisani. Decisivi gli errori dal dischetto per gli anagnini di Capuano, Di Giovanni e D'Orsi. I molisani ora affronteranno il Cassino nel turno successivo sempre a gara unica nella città martire.

Per i ragazzi di Liberati ora pensiero al campionato con l'esordio fissato per domenica 16 settembre. Gli anagnini si presenteranno alla serie D da squadra neopromossa. Ieri al Nando Marocco di Morolo, impianto scelto dalla compagine della città dei papi per le gare casalinghe almeno fino al termine del girone di andata in attesa che siano completati i lavori al Roberto del Bianco di Anagni che diventerà in manto sintetico, i biancorossi hanno giocato una buonissima gara. Ottima la fase difensiva con i centrali Pralini e Contucci e i laterali La Rosa e Giorgi. A centrocampo ha giganteggiato Renato Lustrissimi affiancato da Tataranno. Sugli esterni La Terra e Flamini. Ottima anche la prova di Luca Di Giovanni che ha spaziato per tutto l'attacco affiancato da Pompili. Tra i pali Stancampiano ha mostrato sicurezza. Dopo il vantaggio al 40' su rigore procurato e trasformato da Di Giovanni, gli anagnini hanno subito il pareggio di Frabotta ad inizio ripresa sugli sviluppi di un'azione da fermo. Poi la lotteria dei rigori che ha visto prevalere l'Isernia. Come prima uscita ufficiale per i ciociari una buona prestazione alla luce del fatto che molti giocatori, D'Orsi, Capuano, La Rosa, Colarieti, sono arrivati solo da qualche giorno e che la squadra è praticamente stata rinnovata per otto titolari su undici rispetto alla squadra della scorsa stagione che ha dominato l'Eccellenza regionale.

Domenica 26 Agosto 2018



