Caduto mentre potava una pianta, è morto dopo quattro giorni. Il dramma a Cervaro

Perde l'equilibrio mentre pota un ulivo in un terreno di sua proprietà a Cervaro: dopo aver combattuto quattro giorni tra la vita e la morte, si è spento questa sera Giuseppe Risi, l’anziano di 89 anni che giovedì scorso era stato trovato in fin di vita nei campi. L’uomo era uscito dalla sua abitazione nel pomeriggio e non avendo fatto ritorno a casa, i suoi familiari insospettiti del ritardo avevano dato l’allarme. Quando sul posto sono arrivati gli uomini del personale sanitario e i soccorsi del 118, la situazione del paziente è parsa subito molto preoccupante, per questo motivo è stata allertata l’eliambulanza ed è stato trasferito al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Questa sera il suo cuore ha smesso di battere. Mercoledì 18 gennaio, alle ore 15, i funerali nella chiesa di Santa Lucia di Trocchio.