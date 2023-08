Pericolo caduta massi, chiuse le grotte di Collepardo. Il sito meta di migliata di visitatori

La Regione Lazio ha disposto la chiusura precauzionale ai turisti delle Grotte di Collepardo. È il terzo sito turistico nell’area a subire la chiusura e tutte per la stessa ragione: c’è il pericolo di caduta massi. Ad annunciarlo è stato il sindaco Mauro Bussiglieri: «Il nuovo presidente di Lazio Crea, la società che gestisce il sito, mi ha comunicato che suo malgrado le Grotte di Collepardo resteranno chiuse fino a nuova comunicazione».

A far scattare lo stop per motivi di sicurezza è stata una relazione tecnica che poneva problemi di sicurezza per pericolo caduta massi. È il terzo sito a sospendere l’accoglienza dei turisti dopo il Santuario della Madonna delle Cese (di competenza del Ministero della Cultura) e l’Eremo di San Domenico (di competenza dei Carabinieri Forestali di Roma).

Le Grotte di Collepardo, insieme al Pozzo D’Antullo, sono due luoghi naturalistici tra i più visitati dell’area dei Monti Ernici. Insieme alla certosa di Trisulti e altri luoghi naturalistici nel comune di Collepardo in questi anni sono diventati una delle mete più visitate dagli amanti della montagna della provincia di Frosinone. Ogni anno sono frequentati da flussi turistici religiosi e naturalistici composti da migliaia di persone.