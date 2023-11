Palo cade davanti a una scuola: danni e paura

Cade un palo della pubblica illuminazione: danni e paura a Cassino. Il fatto si è verificato in via Capocci, poco dopo le 14.20 di oggi, 21 novembre. Gli studenti della scuola media Conte stavano uscendo dall'istituto proprio in quei momenti. Fortunatamente in quell'istante nessun alunno era in transito nel punto dove è caduto il palo, altrimenti si sarebbero potuti registrare diversi feriti. Il palo ha comunque centrato un'auto in sosta. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cassino.