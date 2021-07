Cade dal primo piano: uomo elitrasportato. E' successo a Pontecorvo

Mercoledì 7 Luglio 2021, 08:35

La chiave che si spezza nella serratura del portone, il tentativo di scavalcare una finestra al primo piano e poi la caduta. E’ quanto accaduto a Pontecorvo, dove un settantenne è stato elitrasportato al Santa Maria Goretti di Latina. Il fatto è successo intorno alle 15.30 in via Saragat, quando l’uomo è salito al primo piano ed ha tentato di scavalcare una finestra per accedere nell'abitazione e aprire il portone dall'interno. Accidentalmente, però, ha perso l'equilibrio ed è volato giù da un'altezza di almeno 4 metri. Dolorante è rimasto steso a terra, mentre alcune persone presenti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali, in via precauzionale, hanno chiesto l’arrivo dell’eliambulanza. Poco prima delle 16.30 in via Cicerone, poco distante dal campo sportivo, è atterrato l'elicottero. Il settantenne, molto conosciuto e stimato nella cittadina fluviale, è stato caricato a bordo per essere trasferito all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. C'è il sospetto di alcune fratture.