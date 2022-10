Cade mentre accende sterpaglie e rimane ustionato, grave un 76enne di Pignataro Interamna

Si è recato nella sua proprietà per ardere sterpaglie, ma, per cause ancora in via di accertamento, è caduto ed è stato attecchito della fiamme. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi alle periferia di Pignataro Interamna, dove un 76enne del posto è stato elitrasportato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

A soccorrere nell'immediatezza dei fatti l'anziano è stato il personale del 118 assieme ai carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri e ai vigili del fuoco. I medici, al momento del trasferimento al Sant'Eugenio, si sono riservati la prognosi.