Cade durante il sopralluogo alla cascata, grave il sindaco di Vico nel Lazio Claudio Guerriero

Cade durante il sopralluogo: grave il sindaco di Vico nel Lazio Claudio Guerriero. L'incidente si è verificato in tarda mattinata sul fiume Cosa, al confine tra Collepardo e Vico Nel Lazio dove il primo cittadino stava effettuando un sopralluogo tecnico assieme ad un geometra per un progetto inerente la locale cascatella e l’annessa grotta.

All’improvviso pare che un ramo sul quale il primo cittadino era poggiato avrebbe ceduto facendo precipitare nel vuoto per molti metri l’uomo che ha riportato ferite gravi. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino lo ha raggiunto, stabilizzato e trasportato d’urgenza al Policlinico Gemell di Roma.