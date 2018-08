di Vincenzo Caramadre

Cade dalla trivella e muore. Tragedia nella tarda mattinata di ieri a Piedimonte San Germano, dove ha perso la vita Pasquale Di Prete, un 56enne di Esperia. La caduta fatale è avvenuta all’interno di un’area privata dove si stavano eseguendo lavori per la realizzazione di un pozzo artesiano. Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri coordinati dal Pm Emanuele De Franco. Dolore e incredulità a Monticelli di Esperia, dove l’uomo viveva.

I fatti. L’uomo intorno alle 11 si trovava all’intero di una villetta di via Mandracotogna, nella parte alta di Piedimonte San Germano, dove erano in corso lavori con una trivella per la realizzazione di un pozzo. Ppoco prima delle 11.20, il 56enne di Esperia si trovava sulla porte anteriore della trivella gommata di piccole dimensioni (tipo trattore) ed è caduto. Ha fatto un volo di due-tre metri, ed ha urtato contro un pezzo di metallo della trivella, nei pressi di una vasca che raccoglie i residui della lavorazione. In un primo momento la situazione non sembrava grave, ma poi l’uomo si è accasciato a terra. Subito soccorso dai presenti è stato caricato a bordo di un’auto privata ed è iniziata la corsa verso l’ospedale Santa di Cassino.



TENTATIVO DI RIANIMAZIONE

C’è stato un tentativo di rianimazione, ma il 56enne era già giunto cadavere. I medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. A stroncargli la vita sarebbe stata la profonda ferita alla parte bassa della schiena, causata dall’impatto contro il macchinario. Sul posto, in via Mandracotogna, la strada è stata chiusa ed è arrivato il pm, dottor De Franco, il medico legale, la dottoressa Daniela Lucidi, e i carabinieri di Cassino e del nucleo investigativo diretti sul posto dal tenente colonnello Andrea Gavazzi e dal capitano Ivan Mastromanno.



I RILIEVI

Sono stati eseguiti tutti i rilievi per arrivare a chiarire l’esatta dinamica della caduta. Sono stati ascoltati i presenti e sono stati allertati gli esperti di sicurezza della Asl. L’area dove si stava realizzando il pozzo e la trivella meccanica sono state sequestrate per eventuali ulteriori accertamenti.

Per la salma di Pasquale Di Prete, il Pm disporrà un accertamento medico-legale (autopsia o esame esterno).

Una morte avvenuta a Piedimonte San Germano, ma la notizia, in un attimo, è piombata a Monticelli di Esperia, in località Selvi, dove Pasquale Del Prete viveva con la sua famiglia. Dolore, incredulità tra amici e parenti. Tutti ricordano Pasquale Di Prete come una brava persona, lavoratore e sempre disponibile.

Domenica 5 Agosto 2018



