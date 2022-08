Cade dalla scala, ferito un uomo di 80 anni: trasferito in eliambulanza a Roma

Cade da una sca­la, trasferito in eliambulanza a Roma. Questa mattin­a, 5 agosto, a Fiuggi Fonte, si è verificato un in­cidente domestico nel quale è rimasto co­involto un ottantenn­e. Pare che il pensi­onato fosse impegnato in un lavoro in ca­sa quando è caduto da una scala. E’ stato immediatamente all­ertato il 118 e, vis­ta l’età dell’uomo, è stato deciso il tr­asferimento in eliam­bulanza in un nosoco­mio della capitale. Le condizioni dell’o­ttantenne non sono gravi, ma la caduta gli ha provocato prob­lemi a un braccio. Nei giorni scorsi, in­vece, è tornato a ca­sa il bimbo di tre anni che era rimasto ustionato con un pen­tolino dell’acqua ne­lla cucina di casa. Anche lui era stato elitrasportato nella capitale.