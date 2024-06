Cade dalla giostra durante la festa del patrono a Frosinone, gravissimo uomo di 38 anni

Una serata che doveva essere all'insegna del divertimento e della ilarità ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 38 anni - di cui non si conoscono ancora le generalità - è caduto da una giostra ubicata dietro alla chiesa del Sacro cuore, a Frosinone, proprio mentre erano in corso i festeggiamenti del santo Patrono .

Dalle prime informazioni raccolte sembra che il 38enne abbia riportato un gravissimo trauma cranico. Purtroppo l'eliambulanza che doveva partire da Latina non era disponibile e i medici hanno deciso di trasportarlo presso l'ospedale Spaziani. Le condizioni dell'uomo sarebbero molto serie. Sul posto i carabinieri e gli agenti di polizia che hanno provveduto a raccogliere le prime testimonianze e transennare l'area. Sempre da informazioni trapelate sembra che l'uomo seduto su un seggiolino si sia sporto troppo dai cosiddetti "seggiolini volanti" per prendere il pennacchio e abbia perso l'equilibrio rovinando per terra.