Cade dalla bici e muore: Cassino piange Giulio De Luca

Giulio De Luca, 41, anni, originario di Cassino e da circa dieci anni residente in Spagna, è morto dopo una caduta dalla bicicletta mentre si trovava in vacanza ad Arroyomolinos, comune spagnolo di 5.541 abitanti situato nella comunità autonoma di Madrid.

All'arrivo dei soccorsi - secondo quanto riferisce la testata locale Telemadrid - era in arresto cardiorespiratorio. A rendere più gravi le conseguenze dell'urto con l'asfalto avrebbe contribuito il fatto che non indossasse il casco protettivo. Lascia la moglia e una figlia di 4 anni. L’uomo, nonostante ormai da diversi anni non vivesse più a Cassino, era molto conosciuto in città dove in tanti lo ricordano con affetto.Suo padre, tra l'altro, era il professor Ernesto De Luca, storico docente di matematica del liceo Pellecchia di Cassino