Cade da un albero mentre raccoglie le olive, muore un anziano. La tragedia è avvenuta a Broccostella, in località Colle Robosi. L'uomo ha perso l'equilibrio precipitando a terra. Sul posto sono arrivati prontamente gli operatori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. © RIPRODUZIONE RISERVATA