Cade dall'albero mentre raccoglie le olive, è grave: trasferita in eliambulanza all'ospedale

Si spezza il ramo su cui era appoggiata la scala e una donna di circa 60 anni cade riportando seri traumi. L’ennesimo incidente durante la raccolta delle olive si è verificato questa mattina - 28 ottobre - verso le 10,30 a nella zona del Crocifisso a Veroli. La signora si trovava in un terreno scosceso nei pressi della sua abitazione ed è stata immediatamente assistita da altre persone presenti che hanno anche allertato i soccorsi sanitari. Sono intervenuti un elicottero e un’ambulanza del 118. Dopo una prima valutazione dell’accaduto il personale medico ha disposto il trasferimento della malcapitata al Pronto soccorso dell’ospedale San Benedetto di Alatri non ritenendo più necessario il trasporto in eliambulanza presso un nosocomio romano. Sul luogo dell’incidente si sono portati anche i carabinieri della stazione di Veroli che hanno constatato la natura accidentale della caduta.