di Emiliano Papillo

Paura sulla pedemontana Monti Lepini tra Morolo e Sgurgola, nel tratto di strada chiusa un anno fa a causa di una frana. Un'auto, condotta una 35enne di Sgurgola che si trovava insieme a due bambine, per evitare due pedoni è caduta in un burrone di alcuni metri. Per fortuna la donna e la ragazzine sono rimaste illese. Da capire perché stesse transitando in quel tratto di strada chiusa al traffico.

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:30



