Marcello Pisa, il disoccupato di 53 anni residente a Vallecorsa rinvenuto cadavere nel carrello della spesa il 14 maggio scorso nel quartiere Di Vittorio a Ceccano, poteva essere salvato?Una domanda alla quale stanno cercando di dare una risposta gli inquirenti. Una risposta che potrebbe stravolgere la posizione di due persone che al momento risultano indagate. Si cerca di scoprire quanto tempo sia trascorso da quando il disoccupato è stato colto da malore (a seguito di una overdose) alla sua morte. Di certo c’è che colui che si trovava in casa insieme a Marcello Pisa, non ha chiesto aiuto a nessuno, nè ha chiamato i soccorsi, magari per tentare di salvarlo in extremis.E proprio su questo comportamento che ha dato adito a forti sospetti, gli investigatori stanno concentrando le indagini. I medici del 118 sono intervenuti soltanto il giorno dopo, quando due dipendenti del centro radiografico «Radvision» ubicato a due passi dal popoloso quartiere Di Vittorio, hanno visto del sangue gocciolare da un carrello della spesa ricoperto da un telo ed hanno fatto scattare l’allarme.Ma a quel punto i sanitari del servizio di soccorso hanno potuto fare ben poco. Il medico legale intervenuto sul posto che ha effettuato una prima ispezione cadaverica, avrebbe riferito che la morte risaliva almeno ad un giorno prima.Dunque, per 24 ore il corpo del disoccupato di Vallecorsa è rimasto nell’abitazione della persona dove si era recato per bere alcolici ed assumere droga.IL SOSPETTOForte il sospetto che a cedere la dose fatale possa essere stato proprio il proprietario di quell’appartamento ubicato nel quartiere di Vittorio. Resta da capire se il decesso sia stato improvviso o se, invece, la morte possa essere sopraggiunta dopo qualche ora dall’assunzione di droga.Un elemento che non sarebbe di poco conto in quanto alla morte conseguente alla cessione di stupefacente e l’occultamento di cadavere potrebbe aggiungersi l’ omissione di soccorso.Tornando ai due indagati sembra che si tratti del proprietario di una casa popolare ubicata a pochi metri da dove è stato rinvenuto il corpo di Marcello Pisa e di un suo conoscente che si sarebbe preoccupato, dietro compenso (sembra che per tale “incombenza” abbia preteso 500 euro) di trasportare il cadavere con il carrello della spesa nella piazza adiacente al supermercato Conad.IL VIDEOSempre da indiscrezioni raccolte sembra che quest’ultimo abbia girato un video che potesse attestare la sua totale estraneità a quella morte. Nello specifico l’uomo, in questo modo, avrebbe cercato di tutelarsi dimostrando, con quel filmato, che stava trasportando una persona che era già deceduta.Per quanto riguarda tutte le indagini avviate dai carabinieri del comando provinciale, queste sarebbero state già consegnate in un corposo fascicolo al magistrato inquirente. Sembra che la procura, prima di far scattare un’ordinanza di custodia cautelare, starebbe attendendo il risultato dell’esame autoptico sulla salma. Per la cronaca va detto che nel giro di pochi giorni dal decesso di Marcello Pisa sempre nella città fabraterna si è registrato un’altra morte per overdose. La seconda vittima di quella partita di eroina tagliata male e che gira ancora nell’ambiente dello spaccio è Franco Spagnoli un operaio di 55 anni che risiedeva nella stessa zona dove è stato trovato morto il disoccupato di Vallecorsa.