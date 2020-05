© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovato morto in un carrello della spesa: venti persone sono state interrogate a lungo dai carabinieri del colonnello Andrea Gavazzi. Ma al momento non ci sono indagati.Ieri sono proseguiti gli interrogatori da parte del sostituto procuratore Samuel Amari. Magistrato e carabinieri hanno puntato l’attenzione su queste persone (amici, conoscenti, parenti) residenti tra Vallecorsa , Frosinone e Ceccano . Tutte, in comune tra loro, hanno il fatto di aver conosciuto Marcello Pisa , il disoccupato di 52 anni che viveva la sua vita in maniera piuttosto precaria, grazie alla generosità dei cittadini che lo aiutavano e grazie alla pensione della mamma.Tornando agli interrogatori, va precisato che alcune di queste persone risiedono proprio nel quartiere Di Vittorio a Ceccano, la zona in cui è stato lasciato il cadavere nascosto in un carrello per la spesa, ricoperto da un telo.Da alcune indiscrezioni trapelate sembra che qualcosa di «interessante» sia venuto fuori dai fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza. Bocche cucite da parte degli inquirenti che, al momento, indagano per «omicidio».IL MOVENTEMa il movente e la dinamica del delitto resta un mistero.In altre parole, sono da chiarire le modalità con cui sarebbe stato ucciso il 52enne di Vallecorsa.Tre sono le ipotesi più accreditate: 1 ) Pisa potrebbe essere stato ucciso dopo una lite e poi nascosto nel carrello (ma l’esame esterno della salma non ha evidenziato ferite o traumi; 2) la vittima potrebbe essere morta per una overdose e chi era con lui, per disfarsi del corpo, lo ha posizionato nel carrello ; 3) Pisa potrebbe aver avuto un malore e, chi era con lui, per paura, lo ha nascosto (in questo caso si potrebbe ipotizzare l’omissione di soccorso che è cosa molto meno grave dell’omicidio).Certo è che , al momento, l’ipotesi più accreditata è l’omicidio.Sempre da alcune indiscrezioni raccolte i carabinieri hanno avviato indagini minuziose per quanto riguarda alcuni soggetti che appartengono al mondo della droga, ma soprattutto dello spaccio. A tal proposito sono stati ascoltati due coniugi che abitano poco distante dal piazzale dove è stato ritrovato il cadavere e che, come la vittima , fanno uso di sostanze stupefacenti. I due sono stati visti insieme a Marcello Pisa qualche giorno prima del ritrovamento del cadavere.LE PISTEMa quella della tossicodipendenza è soltanto una delle piste che stanno seguendo gli investigatori.Eliminato un probabile regolamento di conti, resta in piedi anche la lite sfociata nel delitto. A dare una mano agli inquirenti, saranno i risultati delle analisi tossicologiche che sono state effettuate nel corso dell’esame autoptico dal medico legale Marco Straccamore.Al momento si sa che gli investigatori stanno esaminando accuratamente anche il carrello utilizzato per trasportare il cadavere. Gli uomini della scientifica hanno rilevato decine e decine di impronte.Si tratta di un lavoro certosino- dicono i carabinieri- che richiede giorni e giorni di lavoro intenso. Per la cronaca va detto che quel carrello appartiene ad un supermercato “Conad”. Ma i titolari dell’esercizio commerciale ubicato lì vicino, non sono riusciti a confermare se fosse il loro in quanto non ricordano il numero dei carrelli che hanno in dotazione.Oggi gli interrogatori proseguiranno. L’assassino ( o gli assassini) cominciano ad avere il fiato sul collo.Oggi, infine, alle 15,30, presso la chiesa di San Martino, a Vallecorsa, i funerali della vittima.