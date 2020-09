© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disoccupato di Vallecorsa trovato morto in un carrello della spesa nel quartiere Di Vittorio a Ceccano: il cerchio si chiude. Due persone sono state iscritte sul registro degli indagati. Dopo quattro mesi di indagini dal decesso, per overdose, di Marcello Pisa ( il ritrovamento del cadavere è avvenuto il 21 maggio scorso) disoccupato di Vallecorsa di 53 anni con problemi di tossicodipendenza, è arrivata la stretta nell’inchiesta.Nel mirino della procura due soggetti che risiedono a Ceccano e con un passato di tossicodipendenza. Si tratta di Dario Terenzi classe 1969 e Luca Maria Giorgi di 45 anni.Nella giornata di ieri i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno notificato ai due indagati l’avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procuradi Frosinone. Entrambi gli indagati già conosciuti alle forze dell’ordine oltre che per i loro problemi di tossicodipendenza anche per reati contro il patrimonio: ora sono ritenuti responsabili di occultamento di cadavere in concorso (il corpo di Marcello Pisa abbandonato in un carrello della spesa).LA STORIALe indagini avviate dagli investigatori hanno consentito di accertare che la sera in cui è avvenuto il decesso di Marcello Pisa l’uomo si trovava a casa di Terenzi , ubicata poco distante il ritrovamento del cadavere. Insieme all’altro amico Luca Maria Giorgi, avevano fatto uso di alcol e di droga. Secondo quanto emerso dagli accertamenti i tre avrebbero assunto dosi massicce di sostanze stupefacenti. Ma quando, a seguito di una overdose, il disoccupato di Vallecorsa è stato colto da un arresto cardiocircolatorio, i due amici non sapendo cosa fare hanno tenuto il cadavere per ben due giorni nell’appartamento.Per 48 ore hanno pensato a tutti i modi possibili di sbarazzarsi del corpo. Allertare l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine non era possibile. Avrebbero dovuto dare troppe spiegazioni circa quel festino organizzato a base di alcol e di droga.Poi l’idea di caricare il corpo su un carrello della spesa e di lasciarlo poco distante il piazzale del supermercato Conad ubicato proprio nel quartiere Di Vittorio. Per fare in modo che non si vedesse il corpo, avevano ricoperto quel carrello con delle coperte e parti di mobili. Una volta giunti a piedi in quel parcheggio lo avevano abbandonato.Tali risultanze investigative sono stati suffragate dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali ubicati nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere. Ad inchiodare alle loro responsabilità i due indagati, alcuni fotogrammi estrapolati dalle telecamere degli esercizi commerciali ubicati proprio in quel piazzale che li ritraggono proprio mentre stanno trasportando il carrello nel piazzale.A fare la macabra scoperta il 21 maggio scorso erano stati due dipendenti di un laboratorio di analisi e raggi ubicato nel quartiere di Vittorio. Quel braccio che penzolava fuori dal carrello e quelle gocce di sangue che colavano sull’asfalto li hanno insospettiti. Così hanno allertato le forze dell’ordine. Il resto è cronaca. Resta ancora da accertare chi ha fornito la droga. Gli investigatori, dati gli altri due decessi per overdose avvenuti nell’arco di poco tempo dalla morte del disoccupato di Vallecorsa, ipotizzano che si tratti della stessa partita di eroina tagliata male.