Sabato 2 Settembre 2023

Abbattimenti selettivi di 200 cinghiali in Ciociaria: ora è corsa contro il tempo. L'amministrazione provinciale, dinanzi al ritardo dei Comuni nel chiedere interventi, ha sollecitato gli enti a segnalare le criticità per evitare ulteriori danni. Gli interventi di controllo diretto della specie cinghiale, autorizzati dalla Regione la scorsa settimana, ricadono nelle aree dell'ambito territoriale di caccia (Atc) Fr2 e sono 45 i territori interessati. Solo due, però, spontaneamente hanno fatto richiesta di attuazione del piano di abbattimento e sono San Giorgio a Liri ed Esperia, gli altri 43 sono in ritardo nonostante in molti territori ci sono state vere e proprio scorribande notturne di ungulati.

«A seguito del nostro intervento e delle nostre sollecitazioni - ha spiegato il presidente del consiglio provinciale Gianluca Quadrini - lo scorso 24 agosto 2023, la Regione Lazio ha approvato la direttiva che prevede interventi di controllo diretto della specie con l'abbattimento selettivo dei cinghiali e interventi in situazioni impreviste e non programmabili, principalmente in orario notturno. Sempre nella stessa direttiva regionale viene conferito incarico alla polizia provinciale di realizzare dei piani di abbattimento e di coordinamento degli interventi.In qualità di presidente del consiglio provinciale, con delega alla polizia provinciale, ho chiesto di segnalare tutte le criticità che questa specie animale sta generando nei comuni al fine di prevenire i danni alle colture agricole, di tutelare il suolo e le produzioni zoo-agro-forestali e contenere tutti i rischi per l'uomo e gli animali. In questo modo - ha concluso Quadrini - sarà possibile coordinare sinergicamente gli interventi di controllo diretto e il prelievo della specie cinghiale nel territorio dell'Atc Fr2». Per il piano di contenimento l'Atc Fr2 metterà in campo 15 selettori nelle battute di caccia,Il piano cui fa riferimento la nota a firma del presidente del consiglio provinciale Gianluca Quadrini concerne le aree extraurbane, dove appunto si può svolgere l'attività venatoria ricadente nell'Atc Fr2. Allora ci si chiederà: nei tanti territori urbani solcati dai cinghiali? In questo caso tutti i comuni della provincia di Frosinone possono richiamare il piano contro la peste suina che ha portata regionale. Al momento sono solo quattro i comuni, su 91 ad avere attivo il piano contro la pesta suina, e sono: Cassino, Sora, Fiuggi e Castro dei Volsci. In questo caso, per ovvie ragioni di sicurezza, pur non essendo, in assoluto, vietato l'abbattimento selettivo, viene prediletta la pratica delle catture con gabbie automatiche dei cinghiali per poi essere immessi in aree protette.Alla direttiva regionale sollecitata dalla Provincia si è arrivati dopo tre casi di gravi ferite causate, direttamente e indirettamente, dai cinghiali. Ad Isola del Liri una 77enne il 20 agosto scorso è stata azzannata da tre grossi ungulati mentre si trovava nel frutteto di casa a raccogliere prugne. E' finita in ospedale da dov'è uscita con 53 punti di sutura alle mani e alle braccia. Ad Esperia, invece, prima un centauro è caduto a causa dell'attraversamento di un cinghiale. Qualche giorno dopo un 35enne del posto, a Monticelli di Esperia, è stato caricato da una scrofa, al seguito i piccoli, arrivata nei pressi di un distributore di sigarette che si trova in area urbana.