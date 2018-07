di Elena Pittiglio

Nel 1994 l’ha diretto nella registrazione della colonna sonora de Il Postino, ultimo capolavoro di Massimo Troisi. Domenica sera, con inizio alle 21.00, nel corso della settima edizione del concerto “C’era una volta… il cinema”, il M° Marcello Bruni, direttore artistico della Banda don Bosco Città di Cassino, ricorderà il suo Maestro, il grande Luis Bacalov, scomparso pochi mesi fa, riproponendo, tra le tante e bellissime colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema internazionale, la musica de Il Postino, premio Oscar. Il Teatro Romano di Cassino è pronto per accogliere i 72 giovani musicisti del complesso bandistico e il pubblico, che da sette anni fa registrare il sold out. “Sarà, come sempre – dice il M° Marcello Bruni - un vero e proprio viaggio tra le colonne sonore più belle della storia del cinema. Il programma cercherà di unire vari generi per soddisfare il variegato pubblico che, ormai, da sette anni ci segue e ci dimostra grande calore ed affetto”. Il concerto della Banda al Teatro Romano impreziosisce da sette anni CassinoArte, il cartellone degli eventi estivi. La settima edizione vanterà la partecipazione straordinaria di Giulia Golia, un vero talento canoro, e del cantante Lorenzo Carnevale. Ogni brano eseguito sarà accompagnato dalla proiezione delle immagini dei film. La proiezione è a cura di Francesco De Micco.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:16



