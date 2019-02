Ultimo aggiornamento: 16:09

Le speranze di risolvere una volta per tutte il contenzioso sui Piloni ora si fanno più concrete. Con una delibera di giunta approvata l’altro ieri, è stato dato mandato al dirigente dei lavori pubblici di verificare la fondatezza e la convenienza dell’ipotesi di una transazione concordata tra il concessionario del progetto di riqualificazione dei Piloni e l’amministrazione comunale.L’ente per rescindere definitivamente il contratto dovrebbe sborsare 126mila euro a titolo di rimborso delle spese sostenute dal privato.A questa ipotesi di accordo ci si è arrivati nel corso di un incontro che si è svolto lo scorso 23 gennaio al quale hanno preso parte Alberto Pagliuca in rappresentanza della società “I Piloni srl”, l’assessore Fabio Tagliaferri, il dirigente dei lavori pubblici Giancarlo Curcio, l’avvocato Alberto Fantini (consulente legale del Comune) e l’ingegnere Benito Caringi, funzionario dei lavori pubblici.Il braccio di ferro tra le parti andava avanti da tempo dopo il contratto di concessione stipulato nel 2005 per la riqualificazione delle arcate di Largo Turriziani. Un progetto di fatto mai partito.Nell’ottobre scorso il Comune ha contestato formalmente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Successivamente all’avvio del procedimento di risoluzione, il concessionario ha formulato una serie di richieste per definire bonariamente la questione. La società, in particolare, ha chiesto 243.128 euro per costi sostenuti e documentati nell’ambito del project financing e 120.000 euro a titolo di mancata percezione dell’utile d’impresa riferito ai 4/5 dell’importo contrattuale.Alla luce di queste richieste le parti si sono incontrate per trovare un accordo. Il dirigente Curcio ha chiarito che non tutte le spese sostenute dal privato possono essere rimborsabili e quelle rimborsabili in ogni caso devono avere giustificazioni. Il privato ha fatto un passo indietro rispetto alle precedenti richieste e nell’incontro svoltosi il 23 gennaio le parti si sono dette d’accordo nel riconoscimento delle spese sostenute dal concessionario per le seguenti voci: spese per lavori, gestione del cantiere, indagini geostatiche, progettazione. Il tutto per un importo pari a 126mila euro. Somma che, su proposta dell’assessore Tagliaferri, potrebbe essere rateizzata.Un’ipotesi di accordo dunque c’è. Ora la giunta ha dato mandato al dirigente dei lavori pubblici di verificare ulteriormente, carte alla mano, se le richieste del privato siano fondate e convenienti per il Comune. Una volta pronto, lo schema di transazione dovrà essere validato dall’avvocatura e dalla ragioneria e quindi approvato da tutti gli organi comunali competenti.