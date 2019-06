Bus Cotral prende fuoco, paura nelle campagne di Patrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura oggi pomeriggio nelle campagne di Patrica dove un autobus del Cotrol ha preso fuoco. È accaduto intorno alle 15 in località Illari. Fortunatamente al momento dell’incendio c'era solo l'autista che è riuscito a fermarsi e a scendere dal mezzo per lanciare l'allarme.Le fiamme hanno interessato anche la vegetazione circostante. Il mezzo è andato completamente distrutto malgrado l'immediato lungo e non facile intervento dei vigili del fuoco. L’autobus è stato rimosso da Bruno Vicano.