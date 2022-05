Giovedì 5 Maggio 2022, 08:47

Sono accusati di aver bullizzao e tentato di rapinare un loro coetaneo: cinque minorenni, di età compresa tra i 15 e i 17 anni sono finiti nei guai.

Il Gip del Tribunale dei Minorenni di Roma, la dottoressa Paola Manfredonia, ha disposto l'affidamento ad una casa famiglia di uno studente e i domiciliari per un altro ragazzo entrambi del sorano. I due, assieme altri tre amici, sono accusati di tentata rapina aggravata e danneggiamento il tutto sarebbe avvenuto a Isola Liri il 21 marzo scorso. I cinque studenti, secondo la ricostruzione dei carabinieri che hanno condotto le indagini, erano appena usciti da una scuola del comprensorio, quando, in attesa dell'arrivo del bus con cui avrebbero fatto rientro a casa, avrebbero cominciato a bullizzare un ragazzo di 16 anni.

L'unica colpa della vittima, a quanto pare, è stata quella di aver un buon andamento scolastico ma dall'indole timida. Il minorenne prima avrebbe ricevuto alcuni schiaffi e, sotto la minaccia di una cintura di cuoio, avrebbe subito il tentativo di rapina del suo telefonino ed il danneggiamento degli occhiali da vista. Il caso molto delicato è stato trattato dai sostituti procuratori della Procura dei Minorenni di Roma, Rosina Romano e Carlo Morra, i quali condividendo le indagini dei carabinieri hanno chiesto l'affidamento di uno dei cinque ad una casa famiglia e la permanenza in casa per un ragazzo. Misure che, come accennato sono state accolte dal Gip. Gli altri tre minori sono indagati a piede libero. Il 10 maggio prossimo i due sottoposti a misura cautelare saranno interrogati dal giudice. Uno dei due è assistito dall'avvocato Pasquale Di Gabriele.