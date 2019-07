Associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio: bufera al comune di Piedimonte San Germano. Coinvolto il sindaco Gioacchino Ferdinandi, il vice sindaco Leonardo Capuano e un imprenditore del posto. I carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare chiesta dal Pm Alfredo Mattei e accolta dal Gip.

Imprenditore e vice sindaco sono finiti ai domiciliari, al sindaco invece è stata applicata la misura del divieto di dimora a Piedimonte San Germano.

I tre, assieme ad altri indagati, per la Procura di Cassino che ha coordinato le indagini dei carabinieri del comando provinciale, avrebbero dato posti di lavoro in cambio di voti. Queste le prime informazioni fornite. Ultimo aggiornamento: 08:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA