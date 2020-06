© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presunti brogli elettorali al Comune di Torrice : giovedì 2 luglio il Consiglio di Stato esaminerà le venti schede che sono state sequestrate dai carabinieri subito dopo l’esposto presentato dall’avvocato Alfonso Santangeli (candidato a sindaco) e da alcuni consiglieri di minoranza.Nel corso del sequestro, va detto, i militari avrebbero trovato un plico rotto dal quale mancherebbero cinque schede. Gli indagati sono accusati a vario titolo di voto di scambio, corruzione elettorale, violazione dei sigilli, favoreggiamento ed alterazione delle tessere elettorali. Per la cronaca va detto che l’attuale primo cittadino, Mauro Assalti, nel giugno del 2018 aveva vinto le elezioni per sole 4 schede in più. Due di queste erano state annullate successivamente in prefettura perché presentavano delle irregolarità. Dunque, Assalti ha vinto sul filo di lana.Gli oppositori però ravvisando numerosi illeciti per quanto riguarda il voto elettorale hanno deciso di andare a fondo sulla vicenda. E proprio nel corso delle indagini avviate dalla procura, sarebbe emerso che alcune persone sono state considerate «disabili» per far sì che potessero essere accompagnate in cabina da «persone vicine» alla lista vincitrice.Nei giorni scorsi è stata notificata la chiusura delle indagini preliminari per sei persone indagati, tra politici e funzionari. Tra questi i consiglieri comunali (candidati vicini ad Assalti) Fabrizio De Santis, Augusto Ianni e Corradino Savo; il responsabile dell’ufficio elettorale Luca Uremi, Valerio Petrongelli e Giuseppe Pignagrande. Questi ultimi due sono indagati per voto di scambio in quanto avrebbero dato soldi e buoni benzina in cambio dei voti.LE POSIZIONI ARCHIVIATEA conclusione delle indagini preliminari sono stati diversi gli indagati per i quali il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione. Una decisione scaturita dal fatto che non vi sarebbe certezza che fossero al corrente dei brogli elettorali, ma soprattutto non vi sarebbe certezza che avessero partecipato attivamente a questo presunto disegno criminoso dove, secondo le accuse, veniva offerto del denaro in cambio del voto; e dove sarebbero stati accompagnati dei disabili in cabina senza che ce ne fossero le necessità.L’inchiesta penale al momento cammina di pari passo con il contenzioso amministrativo. Il Tar di Latina ha accolto il ricorso dell’ex candidato a sindaco Alfonso Santangeli ed ha disposto l’esame di venti schede elettorali «poco trasparenti».Alfonso Santangeli , rappresentato dall’avvocato Nicola Ottaviani, come persona offesa è deciso ad andare fino in fondo per far emergere la verità. Nel collegio difensivo degli indagati gli avvocati Rosario Grieco , Domenico Marzi, Andrea Ranaldi e Vincenzo Savo.