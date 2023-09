Giovedì 21 Settembre 2023, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 10:25

LA DINAMICA

LA PROTESTA

Cinghiali pericolosi. Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di martedì alla periferia di Sora , in zona Vado Pescina. Nello stesso punto dove, alcune ore dopo, sono stati immortalati numerosi cinghiali, soprattutto cuccioli, che si aggiravano fra le abitazioni.Secondo le prime ricostruzioni, una giovane residente della zona di San Giorgio, alla guida di un'automobile avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo elettrico. Le sue condizioni non sarebbero serie ma è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per accertamenti.La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri, giunti prontamente sul posto ma tra le ipotesi più accreditate potrebbe esserci anche un probabile attraversamento di un cinghiale. Una vera e propria processione è quella immortalata come detto nella notte in località Vado Pescina e San Giorgio. Un uomo si trovava sul balcone della propria abitazione quando ha visto passare decine di ungulati probabilmente in cerca di cibo, fra i terreni, giardini e le abitazioni che sorgono nella zona alla periferia della città. Il video sta circolando sui gruppi WhatsApp suscitando un vivace dibattito. Era stato pubblicato ieri mattina anche su un gruppo social e successivamente è stato rimosso dall'anonimo utente per motivi poco chiari ma forse legati anche ad alcuni commenti dai toni piuttosto accesi. Molti sono preoccupati e chiedono misure per arginare l'incontrollata e numerosa presenza visti anche i danni arrecati alle coltivazioni ed al pericolo che costituiscono per le persone.E intanto in città monta anche un'altra protesta, quella legata alla tratta ferroviaria Sora-Roccasecca-Avezzano. Estenuanti attese e lunghe file si sono registrate ieri mattina in prossimità del passaggio a livello di via Trecce a Sora. Vetture ferme alla rotatoria, lungo via Cellaro, autobus di linea fermi dinanzi il centro per l'impiego. Monta soprattutto la protesta dei pendolari e di chi si muove a bordo delle quattro ruote: «È una situazione allucinante, ancora una volta. Stiamo sempre a dire le stesse cose ma non cambia mai niente - ha detto un automobilista -. La cosa che fa più rabbia è che dopo aver essere rimasto fermo per numerosi minuti vedi transitare davanti a te un vagone completamente vuoto ed allora oltre alla rabbia sale anche la pressione». La situazione è davvero incandescente perché si tratta di un problema noto e che si verifica con sempre maggiore frequenza. E sono sempre di più coloro che chiedono la soppressione di alcune corse che, a quanto pare, servono a poco considerato che il più delle volte i treni sono completamente vuoti. Sulla tratta ferroviaria di recente sono stati effettuati lavori di manutenzione anche allo scopo di limitare i disagi ma il traffico resta congestionato ogni qualvolta che si abbassano le sbarre.