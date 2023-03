I controlli dei carabineri nel fine settimana: arresto per droga e denunce

Un arresto, proposte per Daspo e denunce nelle attività dei carabinieri nel corso del fine settimana. A Ceccano arrestato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un 38enne già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

I militari - dopo un servizio di controllo nei pressi della sua abitazione - hanno trovato in casa 11 involucri di cocaina, un bilancino elettronico e 3.865 euro ritenuti provento di spaccio. L’uomo è stato tradotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari.

A Veroli, invece, i militari hanno segnalato alla Questura di Frosinone per l’irrogazione del "Daspo" - il divieto di assistere a manifestazioni sportive - due persone che durante un incontro di calcio di un campionato minore, hanno iniziato ad assumere comportamenti e condotte tali da turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, mettendo in pericolo l’incolumità delle altre persone presenti all’incontro.

A Guarcino e Boville Ernica, poi, segnalate due persone alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico e denunciati cinque soggetti rispettivamente per guida in stato di ebrezza, con contestuale ritiro di patente, violazione degli obblighi imposti dalla misura di sicurezza del Daspo, danneggiamento con interruzione di pubblico servizio e maltrattamenti in famiglia.