Sabato 16 Luglio 2022, 12:06



Un anno e 5 mesi di reclusione. Questa la condanna emessa nei confronti F.M. un 38enne di Monte San Giovanni Campano che doveva rispondere di maltrattamenti nei confronti della moglie. I fatti risalgono a cinque anni fa, quando l'uomo che lavora come impiegato, aveva iniziato ad insultare e minacciare di morte la coniuge strattonandola e picchiandola in più occasioni, cagionandole lesioni che avevano richiesto le cure del pronto soccorso. La prima aggressione risale al 22 marzo del 2017 quando tornato a casa, soltanto perché non aveva risposto ad un suo familiare, aveva distrutto delle sedie, le aveva sputato addosso, scagliato a terra oggetti e l'aveva colpita con una testata cagionandole lesioni consistite in contusione facciale e giudicate variabili in sette giorni di riposo e cure. Nel giugno del 2017 invece, dopo una lite l'aveva spinta provocandole una caduta e dandole due schiaffi . La scena era avvenuta alla presenza della figlia di soli 5 anni. Le aggressioni fisiche si sono ripetute anche nel gennaio del 2018 quando dopo una lite, spostando la sedia sulla quale la moglie stava per sedersi l'aveva fatta cadere a terra.

Successivamente le aveva strappato di dosso il giubbino e l'aveva strattonata fuori dal portone di casa non permettendole di rientrare nell'abitazione. Nel maggio successivo dopo averla colpita con pugni e schiaffi l'aveva presa per i capelli e le aveva trascinata nella camera da letto dove aveva minacciato di ammazzarla se non gli avesse consegnato tutto l'oro di famiglia. Non contento l'aveva colpita ancora sulla testa cagionandole lesioni personali consistenti in un trauma cervicale e contusioni multiple.

I medici avevano stilato una prognosi di 15 giorni. Ma non è tutto: un'altra volta aveva chiuso la moglie in casa sottraendo le chiavi del portone di ingresso e mentre lei tentava di aprire una finestra l'aveva gettata a terra, trascinata in camera da letto e strappandole la camicia l'aveva minacciata di sfregiarle il volto con una sigaretta dicendole che se voleva separarsi da lui doveva restituirgli tutti i soldi che aveva speso per la ristrutturazione dell'appartamento. Questo continuo regime di vessazioni fisiche e morali hanno portato la donna a rivolgersi all'avvocato Maria Luisa Ambroselli che ha fatto scattare la denuncia per maltrattamenti con l'aggravante di aver commesso tale reato in presenza della figlia minore Ieri mattina il giudice ha condannato l'imputato ad un anno e cinque mesi di carcere oltre a rifondere alla moglie per la trattamenti subiti una provvisionale più le spese legali.