Botte all'ex datore di lavoro e al figlio, tre denunciati ad Alatri

I carabinieri di Alatri hanno denunciato per lesioni personali, un 44enne e un 35enne ed un 18enne, tutti del posto. I tre, appartenenti allo stesso nucleo familiare, nel corso di una discussione poi degenerata in violenza nata per motivi economici, con un 58enne, datore di lavoro di uno dei tre, e con il figlio 26enne, li hanno picchiati colpendoli con calci e pugni. Per padre e figlio è stato necessario il trasporto in ospedale a Frosinone e dimessi con prognosi di 15 e 30 giorni.

