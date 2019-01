© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno guardato e riguardato le immagini. Ora vogliono capire. All’indomani dello choc per i presunti maltrattamenti sui bambini di una classe della scuola dell’infanzia di via Zamosch a Cassino, i genitori non stanno a guardare.Una dozzina di essi si sono rivolti alla polizia. Nella mattinata di ieri, diversi non hanno mandato i figli a scuola e hanno contattato gli uffici del commissariato di Cassino per essere ascoltati, raccontare particolari e soprattutto denunciare.Una reazione a caldo che ha indotto gli agenti diretti dal vice questore aggiunto Raffaele Mascia ad allungare i tempi.«C’è troppo clamore, potrebbe portare a facili conclusioni», si limitano a dire dal commissariato. Tutti saranno ascoltati. È un atto necessario se non indispensabile per chiarire aspetti e particolari. Ma non in queste ore. Ad essere ascoltati saranno anche le colleghe delle due maestre allontanate dalla scuola dell’Infanzia.Sono ore convulse a Cassino dopo la notificata del provvedimento di sospensione dall’attività d’insegnamento da parte del Gip alle due maestre di 54 e 63 anni. Un provvedimento, quello del Gip Salvatore Scalera, adottato dopo la richiesta del Pm Roberto Bulgarini Nomi, giustificato con la il rischio di reiterazione del reato.Nel video, fonte di prova per la polizia giudiziaria, ci sono tutti gli elementi che, secondo il Gip, individuano il pericolo di reiterazione del reato da parte delle due maestre indagate.«Un comportamento caratterizzato da un atteggiamento vessatorio nei confronti dei bambini, finalizzato a realizzare un metodo di educazione e apprendimento fondato sull’intimidazione e sulla violenza, psicologica e fisica», ha scritto il Gip nell’ordinanza.Accuse pesantissime dalle quali le due maestre potranno difendersi in prima persona martedì prossimo, quando alle ore 12, accompagnate dai loro legali (Sandro Salera e Paolo Marandola per la 54enne e Arianna Scione per la 63enne), compariranno dinanzi al Gip Scalera.Al momento le difese delle maestre hanno poco o nulla per analizzare le singole posizioni: l’ordinanza del Gip e il video di 55 secondi diffuso dalla Questura di Frosinone. Gli avvocati Salera e Marandola hanno annunciato immediato ricorso al Tribunale del Riesame per la revoca della misura la sospensione dall’insegnamento.Una vicenda giudiziaria che si è abbattuta su uno degli istituti di eccellenza di Cassino. Il sindaco Carlo Maria D’Alessandro ha invitato a «non generalizzare». Molti genitori sui social hanno lanciato l’hashtag #noistiamoconzamosc.L’ufficio scolastico provinciale con il suo responsabile Pierino Malandrucco sin dalle prime ore di giovedì ha seguito la vicenda. «Seguiamo con estremo interesse, al fine di tutelare l’istituzione scolastica, la vicenda. Al momento non ci sono stati notificati atti ufficiali, tuttavia sulla scorta delle informazioni assunte saranno adottati i provvedimenti di legge», si è limitato a dire il dottor Malandrucco.Ciò vuol dire che a breve partirà l’iter per il provvedimento disciplinare nei confronti delle due maestre.Nel frattempo la dirigenza dell’Istituto comprensivo 2 di Cassino ha avviato le procedure per coprire i posti vacanti. Le nuove insegnanti arriveranno dalla graduatoria a scorrimento.