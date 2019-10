© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è conclusa con un doppio terzo posto nel round finale di Imola la stagione del pilota cepranese Luca Martucci nella serie internazionale BOSS GP. Il portacolori della Tirrena Racing, a bordo di una Dallara GP2 curata dal team MM International Motorsport ha conquistato il podio sia il sabato in gara-1, che nella successiva competizione domenicale. In entrambe le occasioni alle spalle della coppia formata da Alessandro Bracalente e Marco Ghiotto, quest'ultimo laureatosi campione della serie per il 2019. Due podi comunque sudati per il driver laziale, soprattutto quello di gara-1 che lo ha visto, dopo un testacoda al primo giro, rimontare dall'ultima alla terza posizione nella classifica della categoria Formula. Gara in rimonta anche quella della domenica che ha permesso a martucci di conquistare il sesto podio stagionale. “Una gara che ricorderò in modo particolare perché fin dal venerdì abbiamo ottenuto ottimi risultati" ha commentato il driver cepranese, che traccia anche un bilancio delal stagione: "Se non avessi commesso degli errori da principiante nelle gare di Hockenheim avremmo finito probabilmente terzi assoluti, quindi c’è un po di amaro in bocca. Ma la posso considerare comunque una ottima esperienza ed un buon auspicio per il prossimo anno”. Programmi per il futuro? “Abbiamo ancora tempo per programmare, ma il mio pensiero va sicuramente a questa squadra, alla MM International Motorsport, contando anche nell’appoggio degli sponsor che mi sono stati vicini quest’anno con grande attenzione ed affetto, anzi – continua Martucci – colgo l’occasione per ringraziarli tutti, insieme a coloro, collaboratori ed amici, che ci hanno fatto visita ad Imola, seguendo le mie gare e dimostrando di gradire la nostra ospitalità. E’ stata una bellissima occasione per stare insieme e vivere in simbiosi il week end di gare”. La BOSS Gp è una serie internazionale che conta oramai 25 anni di esperienza e che vede al via piloti alla guida di ex vetture di F.1 - in questa categoria anche ad Imola il più veloce è stato Ingo Gerstl su una Toro Rosso del 2006 -, oppure, come nel caso di Martucci di leggerissime GP2 capaci comunque di oltre 620 cavalli di potenza.