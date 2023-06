Il bosco di Paliano apre le porte agli sposi per un matrimonio "green" tra querce secolari, vigneti e paperelle

Per gli amanti della natura e per i promessi sposi in cerca di un luogo magico in cui giurarsi amore eterno anche scalzi, ecco la buona notizia: all'interno del Parco di proprietà della nobile e antichissima casata Ruffo di Calabria è stato celebrato il primo matrimonio con rito civile. Una tradizione che si rinnova dopo cento anni dal "sì" di Luisa Gazelli dei Conti di Rossana che si unì con il Principe Fulco Ruffo di Calabria, aviatore e Medaglia d’Oro al valor militare.

L'iniziativa

Il taglio del nastro è arrivato, sabato 24 giugno, con una coppia di Palestrina amante del trekking e della montagna, che ha coronato il sogno a piedi nudi sull'incontaminata distesa dove, 100 anni prima, si unirono in matrimonio Luisa Gazelli dei Conti di Rossana e il Principe Fulco Ruffo di Calabria, aviatore e medaglia Medaglia d’Oro al valor militare.

A celebrare le nozze all'ombra di sontuosi alberi, tra l'odore di muschio e legno bagnato, è stato l'assessore del comune di Paliano, Simone Marucci, con un taglio del nastro destinato ad riaccendere i riflettori sul bosco anche come location per gli appassionati della natura e della semplicità, che vorranno convolare a nozze. «Un luogo incantato- ha dichiarato Claudia Ruffo di Calabria figlia del Principe Antonello, fondatore del primo parco ornitologico italiano morto nel 2017 all'età di 87 anni - è pieno di magia per chi vuole sposarsi in mezzo alla natura, nel pieno rispetto dell'ambiente, non comunque rinuciando all'eleganza di un giorno memorabile».

Cuscini di stoffa colorati sopra i pancali di legno, fiori riposti in cestini di vimini per ripetere la magia a distanza di cento anni: così l'oasi si prepara ad accogliere, tra magia e romanticismo, altre coppie destinate a giurarsi l'amore eterno. «Abbiamo già avuto altre richieste - aggiunge Claudia ruffo di Calabria, da oltre 20 anni organizzatrice di eventi anche a livello internazionale che, con la sorella Domitilla, gestisce l'ampia oasi naturale nel frusinate - e dal primo luglio saremo aperti ogni sabato anche di sera».