Borse di studio, premiati quattro studenti della provincia di Frosinone

Ci sono anche quattro studenti di Frosinone tra i destinatari delle borse di studio riservate a chi ha ottenuto il massimo dei voti dalla Bcc di Roma. L'istituto di credito ha premiato 155 ragazzi e ragazze, soci o figli di soci della banca, che nel 2021 si sono diplomati e laureati con il massimo dei voti. L’evento è stato organizzato dal laboratorio giovani soci Bcc.

Due dei premiati nella provincia di Frosinone hanno ottenuto la laurea triennale e due quella magistrale.

«E’ una iniziativa che portiamo avanti da più di 20 anni – ha detto il presidente di Bcc Roma, Maurizio Longhi - perché la nostra banca è una cooperativa di credito e, in quanto tale, opera secondo principi ben precisi, e cioè lo scambio mutualistico con i suoi soci, il rapporto solidaristico con le comunità in cui è insediata, la democrazia economica, l’attenzione alle persone e alle loro necessità».

Presente anche il presidente onorario della banca, Francesco Liberati, che ha detto ai ragazzi: «Questo premio rappresenta in qualche modo una spinta a guardare al futuro con ottimismo, per non sentirvi soli nel percorso che avete di fronte».