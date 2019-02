Paura questa mattina a Boville Ernica dove una bombola del gas difettosa è esplosa provocando un incendio all'interno di un'abitazione in via Torretta. Per fortuna si sono registrati solo danni a cose, nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco, personale del 118 e i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA