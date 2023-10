Il Frosinone va sotto di due gol in pochi minuti, poi accorcia e combatte ma non basta: finisce 2-1 con il Bologna

L'uno-due del Bologna nel giro di una manciata di minuti nel primo tempo sembrava aver tagliato le gambe al Frosinone. La squadra di Di Francesco prova a prendere in mano le redini della sfida, sprecando con Oyono la possibile occasione del vantaggio. Il Bologna, invece, cresce alla distanza e quando passa la metà campo crea pericoli a ripetizione. Quindi arriva il doppio vantaggio del Bologna: Ferguson al 18' e un colpo di testa vincente dal limite dell'area di De Silvestri al 22'. Nella ripresa i giallazzurri tornano a farsi pericolosì. Mazzitelli approfitta di un errore difensivo e con un tiro da fuori sfiora l'incrocio dei pali.

Gli ingressi di Baez e Cuni al posto di Cheddira e Garritano portano maggiore effervescenza nella fase offensiva ed è proprio l'attaccante di origine albanese a procurarsi un rigore, concesso dopo il Var.

Soulé al 63' dal dischetto spiazza Skorupski e riapre le speranze della rimonta. I ciociari ci credono. Il pareggio viene sfiorato più volte, l'occasione più ghiotta se la divora Marchizza dopo una mischia al limite dell'area. Di Francesco manda dentro Arijon Ibrahimović e Brescianini e prima del fischio finale ci sarà tempo anche per il debutto di Kajo Jorge. Il Frosinone chiude con dieci uomini con l'espulsione per doppia ammonizione di Mazzitelli. La grinta ciociara non basta per agguantare il pareggio nel difficile campo del Dall'Ara. Finisce 2-1, con i ragazzi di Eusebio Di Francesco che possono recriminare qualcosa. Il Frosinone resta a 12 punti.